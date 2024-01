Napolimania | Mazzarri in caduta libera | Mazzocchi 'tradisce' Ora il mercato è l'ultima spiaggia

E Mazzarri fu. Ci sono volute 12 partite di campionato e 4 di Champions per capire che il Napoli campione d'Italia non era adatto per Rudi... (calciomercato)

Molto probabilmente, se non fosse stato out, persarebbe stato un inizio più agevole. Qualche partita persa si sarebbe anche potuta essere pareggiata. E perché no vinta. Ma è inutile ...Molto probabilmente, se non fosse stato out, persarebbe stato un inizio più agevole. Qualche partita persa si sarebbe anche potuta essere pareggiata. E perché no vinta. Ma è inutile ...È finito in un tunnel senza uscita il Napoli di Walter Mazzarri. Una squadra spenta, incapace di reagire, che da dominatrice lo scorso anno pare essere quasi abbordabile per gli avversari. Se ne sono ...