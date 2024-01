Napoli-Salernitana | partita la vendita libera dei biglietti

Il momento in casa Napoli è complicato e solo una grande unità di intenti e di gruppo potrà lasciare alle spalle un periodo e comunque, in ... (sportface)

e Milan flop, Juve che resta attaccata a un'Inter costretta a rinforzarsi sul mercato. I ... confrontando in particolar modo l'ammonizione decisa da Guida in- Juventus su Rabiot. In ...Solo Sassuolo, Udinese, Hellas Verona,ed Empoli infatti hanno fatto peggio deltra le mura amiche. Il 2024 però si è aperto con il pesante ko contro il Torino, che sbriciola le ...Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive del possibile arrivo in maglia azzurri di Lazar Samardzic ...Questo il comunicato emesso dal Centro di Coordinamento Salernitana Clubs dopo la gara di ieri tra Salernitana e Juventus, con annesse polemiche arbitrali: ARBITRAGGI SEMPRE PIU’ SCADENTI: ...