Napoli | ritiro di due settimane | oggi la decisione di De Laurentiis La verità su Mazzarri

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo il ko con il Torino, ilva inper 2sudel presidente De, furioso per i risultati.resta l’allenatore.– Il clima di incertezza che pervade l’ambientepotrebbe presto trovare una sua risoluzione. Nelle prossime ore, la dirigenza azzurra è attesa a prendere decisioni importanti riguardo il futuro immediato della squadra. Ila Pozzuoli è sul tavolo come possibile svolta per ritrovare la coesione di un gruppo che sembra aver smarrito la bussola. Alle 14:00 di, i riflettori saranno puntati sul Konami Training Center di Castel Volturno, dove i giocatori delsi raduneranno per la sessione di allenamento pomeridiana. È ...

L'edizione di oggi de 'Il Mattino' ha scritto della decisione del Napoli di andare in ritiro prima della sfida contro la Salernitana: "Il presidente ...