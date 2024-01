Napoli | può arrivare un centrocampista in prestito | riscatto a 15 milioni?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilsarebbe interessato a Boubakary Soumaré. Ildel Siviglia, di proprietà del Leicester, potrebbe essere l’ennesimo acquisto in mezzo al campo della proprietà partenopea, con il calciatore che non si sarebbe integrato bene nella sua nuova squadra. È la Gazzetta dello Sport a svelare il possibile interessamento delper il calciatore, riportando L'articolo

Il Napoli cavalacante e senza rivali della scorsa stagione non c’è più. Non è rimasto niente, con la sconfitta di Torino contro Juric che fa ... (sportface)

Varriale critica il Napoli dopo il k.o. col Torino, per salvare la stagione De Laurentiis deve prendere un Ds top e un grande allenatore Duro ... (napolipiu)

Continua il momento nero in casa Napoli. Ancora un risultato negativo, questa volta il ko in trasferta contro il Torino che relega gli azzurri... (calciomercato)

Dragusin , il Napoli non può permettersi di spendere 25 milioni per un difensore . Lo scrive la Gazzetta dello Sport: Il problema è che la caccia al ... (ilnapolista)

