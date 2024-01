Napoli peggior big in casa | numeri interni da zona retrocessione

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilè labig per rendimento interno. Ia confronto con l’anno scorso: un divario immenso Ilè in grande difficoltà e di conseguenza anche nel ben mezzo di una caduta libera che rischia di compromettere una stagione già in salita: soprattutto analizzando il rendimento della squadra tra le mura amiche. 11 punti e 15° posto (3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte) con una media di 1,2. Bilancio completamente diverso rispetto all’anno scorso quando si era a 2,37.

Al giro di boa ilè nono in classifica con 28 punti, a venti lunghezze dall'Inter capolista. ... La società bianconera infatti è la squadra che ha difeso nelmodo possibile lo Scudetto ...Un girone da dimenticare per ilche ha collezionato 22 punti in meno rispetto a un anno fa, con la media di 1.47 a partita. Quello della squadra di Mazzarri è il secondorendimento di sempre per una squadra campione ...Cosa sta succedendo Come mai il modello De Laurentiis, innovativo ed efficiente, sta producendo cattivi risultati L'opinione di Vincenzo Imperatore ...Il Napoli ha iniziato l'anno nuovo nel peggior modo possibile, con una sconfitta a dir poco sonora contro il Torino del croato Ivan Juric.