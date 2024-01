Napoli | Mazzarri non sarà riconfermato | concluso il contratto | andrà via

I numeri deprimenti deldi: Solo due gare su dieci senza subire reti sei sconfitte (più tre vittorie e un pareggio) in dieci gare tra campionato e coppe per una media di punto a ...Nella gara della 19ª giornata di Serie A, ilviene schiantato per 1 - 0 dal Torino. La squadra dirimane in 10 al 50' per l'espulsione di Mazzocchi (entrato all'intervallo) dopo un intervento a gamba tesa su Lazaro. Guarda il ...Nel giorno dIlel disastro del Napoli di Mazzarri al Grande Olimpico di Torino, c'è un immagine che è diventata quasi una beffa per i tifosi azzurri. Antonio Conte è stato immortalato sugli spalti ...Prosegue la trattativa tra Torino e Verona per Josh Doig: ieri Busardò del giocatore ha parlato con Cairo e Vagnati ...