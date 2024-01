Napoli | Mazzarri ha presentato le dimissioni? La verità su quanto successo a Torino

nonostante le voci, Mazzarri non si dimette da allenatore del Napoli e resta saldo sulla panchina azzurra per provare a risollevare la squadra dalla ... (napolipiu)

" Mai pensato di dimettermi". Walterva avanti nonostante il 3 - 0 subito dalal "Grande Torino" contro i granata e il momento sempre più nero. Al termine del girone d'andata, i campioni d'Italia occupano la nona ...piombato in una crisi depressiva cominciata con Garcia e poi scoppiata perentoria, traumatica, inarrestabile nelle ultime settimane: la vittoria con l'Atalanta, alla prima delbis, è ...Se il Napoli perde e Mazzarri sceglie Mazzocchi per cambiare modulo, c'è un problema. Mazzarri diceva di conoscere Spalletti e il 4-3-3 eppure per riaprire la gara di Torino inserisce un difensore per ...Quel che sorprende - nel Napoli che oggi arranca al 9° posto ... l’inizio della fine con Garcia e la fine della fine con Mazzarri. La tradizione dei campioni d’Italia che tramutano presto in campioni ...