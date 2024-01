Napoli | il girone infernale

Missione compiuta: il Napoli vince due a zero contro il Braga e passa agli ottavi di Champions come seconda, alle spalle del Real Madrid. Il tecnico ... (ilfattoquotidiano)

Conclusa la fase a gironi per Napoli e Inter : le due squadre si qualificano come seconde agli ottavi di finale di UEFA Champions League (itasportpress)

Napoli in crisi nera : la squadra di Mazzarri non riesce più a vincere. solo due volte dal ritorno in A un inizio peggiore Il Napoli stecca anche ... (calcionews24)

Ilnon c'è più . È sparito nel nulla, si è disintegrato, non è più una squadra . L'unico segnale tangibile lo ha dato andando a chiedere scusa ai tifosi dopo il vergognoso tracollo di Torino . Non ...Ildi ritorno sarà una lunga traversata verso lo scudetto, l'Inter sembra avere più viveri ... Il titolo d'inverno è solo una medaglia virtuale, la maglia nera delinvece è invece il ...Il girone d'andata del Napoli è stato caratterizzato da un rendimento altalenante, con prestazioni altamente positive e altre meno brillanti.Il Bari, causa un inizio di campionato sottotono, si ritrova con 7 punti in meno rispetto alla fine del girone di andata dello scorso campionato. Non va di certo meglio all’altra squadra ...