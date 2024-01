Napoli | il girone infernale e il segnale di Conte

Il Napoli non c'è più . È sparito nel nulla, si è disintegrato, non è più una squadra . L'unico segnale tangibile lo ha dato andando a chiedere scusa ... (247.libero)

Napoli - è crisi nera : dal 2007 solo due volte un girone d’andata peggiore

Napoli in crisi nera: la squadra di Mazzarri non riesce più a vincere. solo due volte dal ritorno in A un inizio peggiore Il Napoli stecca anche ... (calcionews24)