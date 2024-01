Napoli | i dubbi dei tifosi azzurri sul mancato utilizzo di un calciatore

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In casac’è unche ancora non riesce a mettersi in mostra. Nonostante il suo ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione, oltre 200 mila € al mese, ha giocato un totale di otto partite nelle ultime due stagioni, con Walter Mazzarri, al momento, gli ha concesso solo uno spezzone di partita nella disfatta L'articolo