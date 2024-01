Napoli | direzione Pozzuoli in pullman | azzurri dai volti cupi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il, sotto shock dopo la sconfitta col Torino, si ritira aper riprendersi. Facce cupe e tensione tra i giocatori. Dopo la cocente sconfitta contro il Torino, ilha preso una decisione drastica: abbandonare il ritiro di Castel Volturno e trasferirsi a. L’annuncio è stato dato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha confermato la scelta di isolare la squadra partenopea in vista della prossima sfida di campionato contro la Salernitana. Gli, visibilmente provati e delusi, hanno lasciato il centro di allenamento a bordo delsocietario in un’atmosfera di tensione palpabile. Le facce cupe dei giocatori non sono sfuggite all’attenzione dei tifosi e di tutti i presenti, testimoniando lo stato d’animo negativo che permea la ...

La direzione di gara dell'arbitro Massa in Napoli - Inter continua a far discutere. I campioni d'Italia in carica sono incavolati neri per le ... (247.libero)

Torna al successo il Napoli al Maradona in una gara diretta da signor Vincic . Lo stadio di Fuorigrotta sembrava essere diventato stregato per gli ... (terzotemponapoli)

Non è la prima volta che le gare di coppa Italia, soprattutto gli ottavi di finale, mettono in scena diverse debacle di squadre e, gli arbitri, non ... (terzotemponapoli)

Per Giorgia Meloni, evidentemente, è lasbagliata. Non è ancora chiaro se il suo ... Lo afferma in una nota Osvaldo, della segreteria nazionale di Azione.. Lungo la strada statale 7 Quater 'Domitiana' il traffico è rallentato, in particolare insud, tra gli svincoli di Varcaturo (km 47,000) e Lago Patria (km 44,000), fino all'innesto ...Napoli in ritiro. Anche Mazzarri ha condiviso la decisione presa dal presidente De Laurentiis dopo la sconfitta subita contro il Torino ...La Salernitana pensa al vecchio pallino del Napoli per sostituire Mazzocchi, l'indiscrezione è stata rivelata da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale: "Dopo aver salutato Mazzocchi, ...