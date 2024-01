Napoli | Del Genio ha dubbi sul cambio modulo

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Paolo Del, giornalista di Telecapri e di Radio Kiss Kiss, già ieri, durante la trasmissione “4-4-2” aveva espresso dei pareri a calco sulvisto a Torino. Il giornalista aveva trovato inspiegabili degli accorgimenti tattici di Mazzarri. Ad esempio la palla lunga su un attaccante brevilineo come Raspadori: perchè non far giocare Simeone? L’ingresso di mazzocchi al posto di Zielinski passando alla difesa a 5: un messaggio sbagliato lanciato alla squadra. Insomma, se Garcia aveva commesso tanti errori, i numeri stanno condannando in maniera anche peggiore Mazzarri. Oggi Delha scritto sui suoi profili social. Delsui social Sui suoi account social il giornalista ha espresso grossianche su un ventilatodi ...