Napoli | De Paola | “Il modo di agire di De Laurentiis”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ha parlato anche delPaolo De, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: -Cosa pensa della crisi del? “Ci racconta che il calcio non è affatto semplice, lo rendono semplice i grandi interpreti, dai giocatori agli allenatori fino ai dirigenti. La presunzione massima non funziona, anche nel calcio. Credere che questa squadra potesse essere allenata da chiunque è un’esagerazione che corrisponde poi a quello che stiamo vedendo oggi. Credo che nessuno al mondo avrebbe rimproverato nulla a Dese non avesse detto le cose che ha detto, dal fare a meno di Spalletti e Giuntoli al casting degli allenatori. Un collasso così repentino e rapido da far dimenticare momentaneamente un successo storico come quello dello Scudetto ...