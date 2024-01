Napoli | De Laurentiis sceglie il ritiro

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilperde 3 0 a Torino. Precipita al nono posto in classifica, nonostante la Champions rimanga a 5 punti. Inoltre Mazzarri perde la sesta gara su 10 nelle quali è sulla panchina azzurra. Il presidente Deprende la decisione drastica. Forse già da stasera ilandrà in. La misura, prevista dopo l’ultimo allenamento a Castelvolturno, potrebbe servire per ritrovare coesione e compattezza dopo l’ennesima goleada subita. Un, molto probabilmente a Pozzuoli, che dovrebbe durare fino alla gara del 13 Gennaio. Sabato prossimo alle 15.00 infatti ilaffronterà la Salernitana. Un’altra gara da non fallire. Despera anche nel mercato La situazione in casaè più che delicata. De ...

'Il disfacimento del Napoli vincente se lo deve intestare De Laurentiis. Ha fatto troppi errori. L'ingaggio di Mazzarri gli si è ritorto contro in maniera orribile'