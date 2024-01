Napoli | De Laurentiis annuncia il ritiro fino a sabato

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilè ina Pozzuoli, dove la squadra rimarrà, quando è in programma la partita contro la Salernitana. A prendere la decisione è stato il presidente Dea seguito della sconfitta per 3-0 contro il Torino. Dopo la sfida al Maradona, i Campioni d’Italia in carica voleranno in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa, dove il 18 gennaio incontreranno la Fiorentina in semifinale. SportFace.

