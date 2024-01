Napoli | crolla la quota per l'esonero di Mazzarri | Champions lontana per i bookie

ROMA - In questa edizione: - La Juve non perde terreno,ila Torino - Inter - Verona avvelenata, la procura Figc convoca Sogliano - L'agonia di Nadal, niente Australian Open per lo spagnolo - Colpo di Milano a Trento, la Virtus cade a Reggio -...A Torino ilè incappato nella terza gara consecutiva senza gol segnati e nella settima con ... Ecco perché la quota dell'esonero di Mazzarrifino all'1.45 su Gazzabet e Snai . Leggi i ...Una vittoria nelle ultime sette partite e nono posto in classifica, con tanto di contestazione furente da parte della tifoseria. Il ritorno di Walter Mazzarri sulla.(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Il Napoli è in ritiro in un albergo di Pozzuoli dove la squadra rimarrà fino a sabato prossimo quando, nel pomeriggio, è in programma ...