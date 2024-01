Napoli | Conte ottima idea solo se De Laurentiis si farà da parte Damascelli

Continua il momento nero in casa Napoli. Ancora un risultato negativo, questa volta il ko in trasferta contro il Torino che relega gli azzurri... (calciomercato)

Conte è una pista da non trascurare per il futuro del Napoli . Lo scrive il Corriere della Sera. È buio pesto in casa Napoli . Numeri imbarazzanti nel ... (ilnapolista)

Il Napoli non c'è più . È sparito nel nulla, si è disintegrato, non è più una squadra . L'unico segnale tangibile lo ha dato andando a chiedere scusa ... (247.libero)

Ilnon c'è più . È sparito nel nulla, si è disintegrato, non è più una squadra . L'unico segnale tangibile lo ha dato andando a chiedere scusa ai tifosi dopo il vergognoso tracollo di Torino . Non ...In realtàha già rifiutato iluna volta. Prima dell'ingaggio di Mazzarri. Incontro che finì male e che il Napolista vi raccontò in esclusiva.La squadra allenata da Mazzarri rimedia un'altra sconfitta, a Torino, e continua il suo momento negativo: tutte le novità di giornata ...Radu Dragusin sembra sfumare per il Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore del Genoa che era il primo obiettivo per la difesa azzurra è destinato al ...