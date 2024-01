Napoli canta malafemmena Patriarcato? Sì | ma anche le matriarche non scherzavano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Cuori ingrati e malefemmine. Reginelle, lazzarelle e maruzzelle. Amate e idealizzate oppure deprecate e offese per ripicca dopo un rifiuto, per un paio di corna o per eccessivo indugio sent... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ce n'è di materiale per la censura corrente: corna, corteggiamenti sfrontati, violenze. Ma l'ironia partenopea sa anche sdrammatizzare: 'Ma pecché ce tiene ancora si chist'ommo è senza core… ......on my face I walk down the lane With a happy refrain' E in effetti insieme a Adli orchestra e... uscita da una rocambolesca partita con un irriducibile Verona e unlontano parente del ...Ce n’è di materiale per la censura corrente: corna, corteggiamenti sfrontati, violenze. Come l’ironia partenopea sa anche sdrammatizzare: “Ma pecché ce tiene ancora si chist’ommo è senza core… pecchéLo show firmato Razmataz Live è una rappresentazione unica nel suo genere, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, ...