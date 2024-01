Napoleone | il film di Ridley Scott arriva in formato video on demand e per l' acquisto digitale dal 9 gennaio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il 9sarà disponibile inonil, con star Joaquin Phoenix e diretto da. Apple Originals ha annunciato la data di uscita inone per l'del, diretto dae con star Joaquin Phoenix: l'appuntamento per gli spettatori è stato fissato a partire dal 9. Da domani, in oltre 100 paesi, il lungometraggio sarà disponibile presso i principali rivenditori digitali, in collaborazione con Sony Pictures Home Entertainment. I dettagli delDiretto da...

Apple Original Films ha annunciato la data di uscita in video on demand e per l'acquisto digitale del, diretto da Ridley Scott e con star Joaquin Phoenix: l'appuntamento per gli spettatori è stato fissato a partire dal 9 gennaio. Da domani, in oltre 100 paesi, il lungometraggio sarà ...Iloffre uno sguardo originale e personale sulle origini die sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso ...Il 9 gennaio sarà disponibile in video on demand il film Napoleone, con star Joaquin Phoenix e diretto da Ridley Scott.Il nuovo film Apple Original, diretto da Ridley Scott e distribuito in sala da Sony, è stato il più visto al mondo nel weekend di apertura e ha superato i 200 milioni di dollari di incasso al botteghi ...