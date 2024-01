Mustafa Ali | “Voglio un cambiamento in questo business”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 gennaio 2024) RecentementeAli è tornato in azione, disputando il suo primo match dopo il licenziamento dalla WWE avvenuto lo scorso settembre. Alì ha lottato in Francia per la APC (Association les Professionels du Catch), sconfiggendo Aigle Blanc nel main event. Dopo la vittoria, l’atleta ha parlato per la prima volta ai fan. Le prime dichiarazioni “Ho pensato per più di 90 giorni: qual è la prima cosa chedire? È molto semplice e se mi viene da piangere, mi scuso perché lo dico dal profondo del cuore. Tutti i dirigenti per cui ho lavorato inmi hanno detto in faccia: ‘Nessuno farà mai il tifo per uno che si chiamaAli’. Mostrateglielo, a loro e a quelle persone che stanno guardando, inmomento sono in un palazzetto tutto esaurito ...