Muscarà | “Influenza trattata come il primo Covid | il prossimo passo è il lockdown?”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’ASL Napoli 1 ha disposto il blocco per tutti i ricoveri non urgenti al fine di affrontare il piccole, ma non è proprio sostenibile! – ha dichiarato il consigliere Maria-. È arrivata ovviamente la critica di tutti i sindacati sanitari,il NurSind, critica che appoggio in pieno, in quanto le emergenzeli sono prevedibili sempre, in quanto cicliche e proprio di questi periodi. Non si tratta di emergenze nuove e non prevedibili. Ilsarà ilper l’? La trattiamoildistruggendo economia e salute mentale e fisica dei cittadini?Questo fa capire quanto poco è stato investito nella sanità nel pre ...