Movieplayer Awards 2024 | ecco le nomination | votiamo insieme i film e le serie TV dell' anno

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Al via i.it: c'è tempo fino al 15 gennaio per votare i vostrie ledel cuoreappena trascorso. Votate, votate, votate! Si aprono oggi i, il nostro premio dedicato aie alleTV che ci hconquistati e appassionati nel 2022! Anche in questa occasione la redazione di.it ha selezionato per voi una lista diche potrete votare eleggendo i vincitori di questa ricca annata televisiva e cinematografica. Vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, potete votare solo per alcune tra quelle ...