Mourinho - Mauro | faccia a faccia in arrivo | ecco quando potrebbe andare in scena

Prima le parole a distanza, ora il possibile faccia a faccia in tv. La Coppa Italia potrebbe far ritrovare Josée Massimoper un confronto. Infatti, dopo le frecciate che i due si sono mandati, il giocatore ex Juve sarà negli studi di Sport Mediaset in occasione del derby Lazio - Roma , valido ...contro tutti, da Massimoa Paolo Di Canio. Josénon ha certo bisogno di presentazioni, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo comunicativo. Del resto, proprio la ...Nemmeno il tempo di archiviare la 19ª giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata, che si torna subito in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel… Leggi ...Nemmeno il tempo di archiviare la 19ª giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata, che si torna subito in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel ricco programma di appuntamenti spi ...