Morto leader Hezbollah Guerra | cosa cambia in Medio Oriente

(Di lunedì 8 gennaio 2024)ha confermato che il suo comandante Wissam al-Tawil è stato ucciso. Lo riporta il Times of Israel. L'uomo sarebbein un raid israeliano che ha colpito la vettura dove viaggiava nel sud del Libano. Tawil - meglio conosciuto con il nome di battaglia di "Jawad" - era il capo dell'unità speciale Radwan. Intanto il Libano è pronto ad attuare la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz. La risoluzione, adottata dopo ladel luglio 2006 trae Israele, afferma che dovrebbe esserci una zona smilitarizzata tra il fiume Litani in Libano e la cosiddetta 'Linea Blù, che separa il Paese da Israele. Secondo il giornale, il ministro ha ...

