Morto Franz Beckenbauer | leggenda del calcio e campione del mondo nel 1990

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il 2024 inizia nel peggiore dei modi per il, dopo la scomparsa di Mario Zagallo, ildel pallone dice addio anche a, scomparso a 78 anni.A dare la notizia è l'agenzia tedesca DPA ed è sicuramente una perdita importante per ildello sport. Per tutti 'Der...

E'a 78 anniBeckenbauer, il 'Kaiser' del calcio. Il leggendario calciatore tedesco è scomparso il 7 gennaio. La famiglia lo ha comunicato nelle ultime ore all'agenzia tedesca Dpa. ...Se n'è andato a 78 anniBeckenbauer , leggenda del calcio tedesco , sia nelle vesti di calciatore che in quelle di dirigente. Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati sui social per salutare il Kaiser . Capello: "...Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "E' stata una leggenda vera. Grande giocatore e grande tecnico e ci sono riusciti davvero in pochissimi. Un esempio per tante generazioni di calciatori per la sua classe i ...PUBBLICITÀ Addio al “Kaiser” Franz Beckembauer. L’ex difensore tedesco, considerato da molti il più forte difensore di tutti i tempi nonché leggenda del… Leggi ...