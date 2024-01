Morto Franz Beckenbauer | leggenda del calcio | aveva vinto la coppa del Mondo nel 1990

Leggi su europa.today

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il 2024 inizia nel peggiore dei modi per il, dopo la scomparsa di Mario Zagallo, ildel pallone dice addio anche a, scomparso a 78 anni.A dare la notizia è l'agenzia tedesca DPA ed è sicuramente una perdita importante per ildello sport. Per tutti 'Der...