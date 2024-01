Morto Franz Beckenbauer | le donne della sua vita

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Èall’età di 78 anni, leggenda del calcio tedesco. A dare l’annuncio la famiglia all’agenzia di stampa Dpa. Le sue condizioni di salute erano complesse e da diversi mesi non vi erano più sue tracce: la situazione si era man mano diventata più complicata.era completamente sparito dall’aprile scorso a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. L’ultimo aggiornamento sullo stato dell’ex calciatore e allenatore lo aveva dato il fratello Walter in un documentario che è stato pubblicato su ARD: “Se dicessi adesso che sta bene mentirei, e non mi piace mentire. Lui non si sente bene”. Laprivata di: mogli e figli Due Mondiali, uno da giocatore (1974) e uno poi da CtGermania (1990), ...

