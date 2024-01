Morto Beckenbauer | il ricordo del Bayern Monaco | «Senza di lui…»

Il mondo del calcio tedesco e internazionale è in lutto per la perdita di una delle sue leggende più grandi: Franz Beckenbauer è scomparso all'età ... (ilgiornaleditalia)

addio a Franz Beckenbauer , morto ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all’agenzia tedesca Dpa. La leggenda del calcio , tedesca, era ... (open.online)

Franz Beckenbauer , ex leggenda del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, si è spento all’età di 78. Tutte le reazioni Franz Beckenbauer , ex ... (calcionews24)

Franza 78 anni, cinquant'anni di questi passati in Roten. Franz(foto LaPresse) Era da un anno che lo sguardo di Franznon era più lo stesso dopo che un ...Così, su Facebook, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ricorda Franz, il leggendario calciatore tedesco,ieri a 78 anni.MONDO - Ci ha lasciati all’età di 78 anni uno dei difensori più forti che il calcio abbia mai avuto: Franz Beckenbauer per tutti “il Kaiser”. La triste notizia La leggenda tedesca giocava da troppo un ...Come riporta la Gazzetta dello Sport, è notizia di pochi minuti fa la morte di Franz Beckenbauer, una delle stelle più luminose del calcio tedesco, europeo e mondiale. Il giocatore tedesco aveva vinto ...