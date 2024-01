Morti nel lago | spunta un testimone problemi con il suv VIDEO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AGI - E l'ipotesi dell'incidente, forse causata da un guasto meccanico come farebbe pensare una testimonianza, quella più accreditata per spiegare la morte di Morgan Algeri, 38 anni, e di Tiziana Tozzo, 45, annegati neldi Como a bordo della Mercedes guidata dal pilota d'aereo appassionato di immersioni, palestra e motociclette. Lo riferiscono all'AGI fonti investigative dalle quali si apprende che, sebbene nessuna ipotesi venga esclusa, sono ritenuti al momento inverosimili gli scenari del gesto volontario di Algeri e del femminicidio. I due erano al primo appuntamento dopo essersi conosciuti da poco sui social. Una conoscente dell'uomo ha riferito alla Squadra Mobile della polizia di Como che Morgan le aveva raccontato di, non meglio specificati, col suo nuovo Suv modello Gls che alle 23 di sabato si è inabissato nelle acque di ...

In sei giorni in Italia sono già morti 11 Senza fissa dimora . L’ultimo è Modesto, un uomo di circa sessant’anni, che viveva alla stazione di Foggia: ... (ilfattoquotidiano)

commenta E' il momento delle ipotesi per capire dinamica e cause dell'incidente che ha causato la morte di Morgan Algeri, 38 anni, e Tiziana Tozzo, ... (247.libero)

Leggi anche Como - Lo strano incidente dell'auto con duelago a Como Redazione VareseNews [email protected] Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione ...La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione delle corone di alloropiazzale dedicato, da ... ha espresso chiaramente la sua posizione: "Non è in discussione l'umana pietà per ie neanche ...Li hanno visti parlare e poi salire sul suv, il veicolo è partito di colpo ed è piombato nel lago dopo aver sfondato il parapetto. Sono ancora tutte da chiarire le cause e le circostanze della morte ...Morgan Algeri e Tiziana Tozzo morti nel lago di Como al primo appuntamento: il giallo del suv partito di colpo Virgilio11:20 Il ricordo del migliore amico di Morgan Algeri, morto nel lago di Como con ...