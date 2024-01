Morte Franz Beckenbauer | le prime pagine della stampa estera | FOTO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) E’ morto all’età di 78 anni, leggenda del calcio tedesco. La notizia è stata riportata dall’emittente tedesca Ard, citando fontifamiglia. Il tedesco ha vinto la Coppa del Mondo sia da calciatore che da ctGermania e anche da dirigente ha avuto un ruolo importante per l’assegnazione dei Mondiali 2006 al suo paese. Il Kaiser (questo il suo soprannome) ha vinto quattro titoliBundesliga, tre Coppe dei Campioni e la Coppa Intercontinentale e 1 Mondiale. Da ct, ha alzato nuovamente la Coppa del Mondo guidando la Germania alla vittoria nel 1990 in Italia. Tutto il mondo del calcio è a lutto e laleggenda tedesca occupa l’apertura dei principali giornali. In alto laGALLERY. L'articolo ...

A 78 anni è mortoBeckenbauer , per tutti il Kaiser , l'imperatore. Vincitore della Coppa del ... Ladi Beckenbauer è stata annunciata ufficialmente lunedì alle 17.12. L'ex calciatore però ...Il mondo del calcio piange la scomparsa diBeckenbauer , leggendario difensore tedesco scomparso all'età di 78 anni. Un palmares storico, una delle sole tre persone ad aver conquistato la Coppa del Mondo da calciatore e da allenatore . ...Ciao, Franz!", è la dedica del Napoli. Un messaggio anche dalla Fiorentina, che "si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Franz Beckenbauer, protagonista del mondo del calcio, ...“Lo shock è profondo, anche se sapevo che Franz non stava bene. La sua morte è una perdita per il calcio e per tutta la Germania”. Avvicinato dalla Bild, Lotar Matthäus è stato tra i primi ad ...