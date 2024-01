Morta a 69 anni Cindy Morgan | star del film Disney ‘Tron’

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – E'. L'attrice, nota soprattutto per i suoi ruoli nei'Palla da golf' e 'Tron', è deceduta per cause naturali nella sua casa di Lake Worth Beach, in Florida: aveva 69. Il decesso è avvenuto il 30 dicembre ed è stato confermato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Palm

...1990 E'Cindy Morgan. L'attrice, nota soprattutto per i suoi ruoli nei film 'Palla da golf' e 'Tron', è deceduta per cause naturali nella sua casa di Lake Worth Beach, in Florida: aveva 69La bambina di 6mentre la madre è ricoverata in gravissime condizioni. Deceduto anche l'animale. Al momento dei fatti in casa con la donna era presente il marito che si trova sotto choc. ...per gettarsi nel vuoto insieme alla figlia di appena 6 anni e al cane di famiglia, Gessy. La piccola e il cane sono morti nell'impatto col suolo, mentre la donna, la cui caduta è stata in parte ...(Adnkronos) – Una mamma si è buttata dal nono piano con la figlia e il cane a Ravenna. La bambina di 6 anni è morta mentre la madre è ricoverata in gravissime… Leggi ...