Monza-Inter dopo il giro di boa | fondamentale per un motivo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024)aver chiuso ilne di andata con 48 punti, quello di ritorno parte da. Una garaper unin particolare. RITORNO – Con la vittoria per 2-1 sul Verona e il simbolico titolo di campioni d*inverno, ora è il momento di pensare a. Prima gara delne di ritorno, la cui importanza è già grandissima. Per unin particolare. I nerazzurri, infatti,la trasferta in Brianza si fermeranno per giocare la Supercoppa Italiana a Riad, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20.00 italiane (semifinale contro la Lazio). Con una distanza di soli due punti dalla Juventus che insegue, vincere apermetterebbe all’di ...