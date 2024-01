Monza | Di Gregorio preoccupa | esami in Spagna | Galliani corre ai ripari

Problema per il Monza di Raffaele Palladino: Michele Di Gregorio , portiere dei brianzoli, ha subito un infortunio al ginocchio in uno scontro... (calciomercato)

Preoccupano in casa Monza le condizioni di Michele Di Gregorio : il portiere in stampelle rischia un lungo stop C’è pessimismo in casa Monza sulle ... (calcionews24)

Le parole di Adriano Galliani, ad del, sulle condizioni fisiche di Diin vista dell'Inter. I dettagli Adriano Galliani, ad del, ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega. DI ...Preoccupano in casale condizioni di Michele Di: il portiere in stampelle rischia un lungo stop C'è pessimismo in casasulle condizioni di Michele Di. Il portiere dei brianzoli, dopo l'...Non è certa la permanenza di Alessio Cragno al Sassuolo fino a fine stagione. Il portiere fiorentino è arrivato in Emilia la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Monza, dove ha trovat ...Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, sulle condizioni fisiche di Di Gregorio in vista dell’Inter. I dettagli Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega. DI ...