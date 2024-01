Monza biglietto da visita per l' Italia L' autodromo si rinnova | al via i lavori

No, non c'è pace per Stefano Pioli . Il mister del Milan resta nel mirino, nonostante la vittoria in rimonta a Newcastle in Champions League. ... (liberoquotidiano)

Questa prima tranche di interventi e' necessaria' affinche' 'l'Autodromo disia ilda visita di quello che rappresenta il nostro Paese in giro per il mondo' ha poi aggiunto in video ......di. Il ceo della Formula 1, in collegamento video con l'autodromo, spiega: "Finalmente mandiamo avanti opere necessarie. Questa prima tranche di interventi è necessaria per ilda ...Nessuno ha mai mollato". ''Questo primo grande intervento è assolutamente necessario per portare avanti l'autodromo di Monza come biglietto da visita del nostro Paese nel mondo' - commenta Stefano ...giorno di inizio dei lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza. Il ceo della Formula 1, in collegamento video con l'autodromo, spiega: "Finalmente mandiamo avanti opere necessarie. Questa prima ...