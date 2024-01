Monte San Biagio Promozione della salisiccia | dal “Campionato italiano del Salame” all’ “Accademia delle 5t”

(Di lunedì 8 gennaio 2024)SAN– Dalle puntarelle di Gaeta alla cultivar Itrana, ma nelle terre pontine emerge anche un’altra specialità: la “salsiccia diSan“, frutto di una longeva tradizione culinaria arricchita duso del “coriandolo” del territorio, alla cui notorietà lavora in particolare il produttore Vittorio Iacovacci che non solo ha partecipatoultimo “L'articolo Temporeale Quotidiano.

Dal 27 AL 30 Dicembre a Monte San Giacomo tanti eventi e la “Sagra r’ Patan’ e cicc” per salutare in allegria il 2023 Il Progetto “ Viaggio nel ... (puntomagazine)

Chiesa degli Artisti , perchè è chiamata così? E’ da tutti conosciuta come Chiesa degli Artisti ma il suo vero nome è Santa Maria in Montesanto , ... (funweek)

... Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale diBiagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi ...del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di- ...... in partenariato con il Circolo LegambienteSud diS. Angelo e il Centro Documentazione "L. Sciascia" " Archivio del Novecento diMarco in Lamis, hanno organizzato un ricco programma di ...Il consigliere d’opposizione Carlo Coratti attacca l’amministrazione: «L'auspicio è di essere uniti di fronte ad una sconfitta così importante per il nostro territorio» ...Gli interventi di messa in sicurezza del cimitero comunale di San Piero Patti sono pronti a partire. Dopo i solleciti ...