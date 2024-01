Montagna | due morti in Valdisotto a Sondrio

Vive assieme al marito Samuel e al figlio non vedente Daniel in uno chalet disulle Alpi ... evidenziando i rapporti tumultuosi tra i, e anche la personalità molto ambigua di lei. Tutto ...morti in poche ore in Valdisotto in provincia di Sondrio. Alle 9.52 è stato rinvenuto un cadavere di un uomo di 50 anni al di fuori delle piste da sci del comprensorio. Le cause del decesso non ...ruhr24Celebrità e televisionestava in piedi: 8 gennaio 2024, 12:20da: Barella RaffaelloDa sinistra: Caro Pfluger (Barbara Lanz), Lisbeth Gruber (Monika ...Due strutture fondamentali per il territorio ... Stefano Bonaccini. "La montagna è parte integrante e vitale della nostra regione - ha sottolineato Bonaccini - ma ha bisogno di strutture e servizi per ...