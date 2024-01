Monreale | fuori mafia e politica dalla Confraternita del SS Crocifisso di Monreale | il nuovo Statuto

(Di lunedì 8 gennaio 2024)per ladel SSdiche prevede regole più rigide contro ingerenze politiche, reati comee corruzione e regole per la raccolta delle offerte. Modificato l’articolo 7: cause di espulsione per reati comee corruzione L’arcivescovo di, Gualtiero Isacchi, ha recentemente proposto e ottenuto una (live.it)

Dove mangiare invecePalermo Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco ...... ad Imagine di John Lennon e a Silent night - presentati da una vocecampo che richiama a ... collezionando successo di pubblico in varie location della Sicilia: dalla Piazza Garibaldi di...Un gesto di grande solidarietà in vista del Natale è stato compiuto nella cittadina di Monreale dai soci dell'associazione Humanitas, Piero Faraci e Silvana Lo Iacono. Nelle giornate di venerdì 22 e s ...MONREALE, 22 dicembre – A fare pendere la bilancia dalla parte del comune di Monreale è stata quell'interdittiva antimafia irrogata contro la Mirto srl. E' stato quel provvedimento della Prefettura a ...