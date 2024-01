Mondoromulo | la carta protagonista nei lavori degli artisti Pietro Antolini e Daniela Conte

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA Castelvenere, nella collettiva curata da Maria Venditti, emergono due approcci diversi con un mezzo comune, la. Stiamo Parlando di, artista milanese, originaria di San Giorgio del Sannio, in mostra con la serie Circus (non manifesto) e l’opera Tutore della fonte e dell’artista emilianocon la serie Fascicolo depressione. “Idici portano in una dimensione ancestrale, apotropaica.” – Le parole della curatrice Venditti – “Incon volti emersi dal collage di frammenti dida manifesto come maschere di riti di iniziazione: fantasmi urlanti che si riappropriano di una possibilità vitale, nella ricostruzione di una propria ...