Mondiali di Nuoto | sono 34 gli Azzurri convocati | dall’11 febbraio in gara

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma – Saranno 34 gliche contenderanno le medaglie iridate ai prossimidia Doha (al 18 dicembre). Dopo la rassegna europea di Budapest, a dicembre, l’Italia si prepara per scrivere ancora la storia dello sport. Come riporta la nota di feder.it ‘Batterie dalle 8.30 (ora in Italia), semifinali e finali pomeridiane dalle 18.00 (ora in Italia). La squadra azzurra è composta da 34 atleti (20 maschi e 14 femmine)’. Il direttore tecnico della Nazionale di, Cesare Butini, ha dichiarato, come riporta feder.it: “Nel comporre la rappresentativa abbiamo rispettato quanto era indicato nei criteri di selezione coniugando le esigenze di squadra con quelle individuali in un ottica olimpica. Abbiamo formato anche questa volta una squadra ...

Come riportato da Swim Swam, la Cina ha già diramato l’elenco dei 21 convocati per i Mondiali di Nuoto , in programma a febbraio a Doha, in Qatar: ... (oasport)

A meno di un mese dagli europei in vasca corta andati in scena in Romania, per il Nuoto internazionale è già tempo di pensare ai prossimi Mondiali , ... (sportface)

L’Italia ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati per i Campionati Mondiali 2024 di Nuoto , in programma presso l’Aspire Dome di Doha (in ... (oasport)

A meno di un mese dagli europei in vasca corta andati in scena in Romania, per ilinternazionale è già tempo di pensare ai prossimi, in programma dall'11 al 18 febbraio a Doha. Presso l'Aspire Dome della capitale del Qatar si svolgeranno i XXI campionatiin ...Complessivamente sono 34, 20 azzurri e 14 azzurre, i convocati dal direttore tecnico della nazionale diCesare Butini, per i XXI campionatidiin vasca lunga. "Nel comporre la ...Saranno trentaquattro gli azzurri che prenderanno parte ai Mondiali di nuoto in vasca corta in programma a Doha dall'11 al 18 febbraio prossimi. Fra ...Lutto nel mondo del nuoto. E' morto a 73 anni Corrado Rosso, storico tecnico della nazionale di nuoto e allenatore di tanti campioni azzurri. Nato ...