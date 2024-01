Molesta minorenne alla fermata del bus | ai domiciliari pensionato 63enne

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Finisce l’incubo per unadi 15 anni salernitana che, a partire dal mese di giugno, era stata pedinata eta da unsessantatreenne, anche lui di Salerno. Grazie ad una serie di rilievi, con filmati registrati da diverse videocamere, i carabinieri, agli ordini del maggiore Antonio Corvino, sono riusciti, infatti, ad arrivare all’identificazione dell’uomo che, nel mese di settembre, aveva avvicinato la quindicenne e l’aveva palpeggiata nelle parti intime mentre la ragazzina era in attesa dell’autobus ad una. La vittima aveva presentato denuncia nel corso della quale aveva anche raccontato ai carabinieri che l’uomo da tempo la pedinava ed aveva tentato approcci sessuali anche in altri occasioni. Era successo anche mentre la ragazzina andava a scuola. Lo hanno ...

