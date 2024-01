Moggi | «Bastoni-Duda? Avete visto tutti cosa è successo…»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Luciano, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a calciomercato.com degli episodi cruciali di Inter-Verona Luciano, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a calciomercato.com degli episodi cruciali di Inter-Verona. EPISODIO– «Giudicate voi,è successo. Perché devo dare il giudizio io? Basta guardare le televisioni e nei momenti topici le decisioni che sono state prese…». ALLEGRI – «Non lo capisco, è secondo in classifica e potrebbe sovvertire il pronostico, nonostante l’Inter abbia la miglior difesa, il miglior attacco e il capocannoniere. La Juve resta attaccata a due punti di distanza». CONTINUA SU INTERNEWS24

