Mo | Unrwa | ' 63 attacchi diretti contro nostre strutture dal 7 ottobre'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gaza, 8 gen. (Adnkronos) - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () afferma che le suesono state attaccate 220 volte dall'inizio della guerra, 63 delle quali direttamente. Al momento sono rifugiati 1,4 milioni di palestinesi in 155dell', nei cinque governatorati della Striscia di Gaza, e un ulteriore mezzo milione risiede nelle immediate vicinanze. Solo cinque dei 22 centri sanitari dell'sono ancora operativi nelle zone centrali e meridionali dell'enclave, ha affermato l'organizzazione nel suo ultimo rapporto sulla situazione. Al 6 gennaio, un totale di 146 membri del personale dell'sono stati uccisi negliisraeliani.