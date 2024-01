Mo | Conte | ' su Gaza Governo indegno'

Parole molto dure: 'Oggi più che mai deve levarsi forte la voce del popolo pacifista. Nei giorni in cui la Striscia di Gaza è un inferno in Terra e ... (247.libero)

“Amici e amiche, si chiude il 2023 che ci lascia l’amaro in bocca per molte cose”. Inizia così il videomessaggio di fine anno postato da Giuseppe ... (ilfattoquotidiano)

In spalla spazio alla guerra in Medio Oriente ('Blinken: ala situazione è disastrosa'). 'Mosca vuole Kharkiv per costringere Zelensky a trattare', si legge subito sotto. LA STAMPA ': Tutte ...Ha avuto cinque mogli Titoli Corriere della Sera:, l'allarme degli Usa la Repubblica: Pnrr, allarme truffe La Stampa:: 'Tutte le bugie di Meloni' Il Sole 24 Ore: Agenda 2024 / Fisco, ...Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Nella posizione su Gaza vedo solo l'indegnità di un Governo che rappresenta l'Italia e lascia morire oltre 20mila civili palestinesi, in buona parte donne e bambini, senza ..." Siamo la prima forza di opposizione, sentiamo questa responsabilità, sappiamo di non essere autosufficienti, ma sul salario minimo siamo stati in grado di unire le opposizioni", ha detto ancora, ...