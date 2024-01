“Mio papà? Una volta andò in un centro per dimagrire | gli portarono due pere cotte | saltò dalla finestra e andò il rosticceria” | il figlio di Bud Spencer racconta l’attore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Un metro e 92 per 120 chili, poi saliti a 165. Da giovane era bellissimo, poi si è lasciato andare, ma aveva analisi perfette. Non dava affatto l’idea di un ciccione, piuttosto di un uomo molto forte. Aveva gambe magre, camminava e danzava con leggerezza, ballò con Raffaella Carrà. Era atletico, nonostante la stazza”: così Giuseppe Pedersoli descrive al Corriere della Sera il suo, Carlo Pedersoli, Bud. Amatissimo interprete di decine di film che hanno incantato e ancora incantano gli italiani, del suo lavoro “parlava poco, con distacco, come se ogni film potesse essere l’ultimo, è arrivato a 100. Si entusiasmava molto di più per le imprese sportive, per l’avventura alle Olimpiadi, forse il momento più felice della sua vita”. Dopo i grandi successi nel nuoto, in gioventù, “forse voleva capire chi era era davvero, dopo la gloria sportiva. ...