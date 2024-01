Milano | cavo d' acciaio in strada | confessa il terzo complice

Sarebbe il 17enne ricercato da 4 giorni. Sarebbe stato trovato dai Carabinieri diil complice che avrebbe aiutato Alex Baiocco e Michele De Rosa a tendere unad altezza d'uomo in Viale Toscana, lungo la Circonvallazione, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, mettendo in ...È stato identificato il terzo ragazzo, un minorenne, che la notte tra il 3 e il 4 gennaio ha teso und'acciaio in strada a Milan o , su viale Toscana. Ha confessato quindi anche il terzo complice di Alex Baiocco , il 24enne arrestato la mattina del 4 gennaio e per il quale la procura sta ...Sarebbe il 17enne ricercato da 4 giorni. Sarebbe stato trovato dai Carabinieri di Milano il complice che avrebbe aiutato Alex Baiocco e Michele De Rosa a tendere un cavo ad altezza d'uomo in Viale Tos ...Ha confessato il terzo complice del 24enne che nella notte tra il 3 e 4 gennaio scorsi ha teso un cavo d’acciaio in strada a Milano ed è stato poi arrestato. Il giovane complice, che ha 17 anni, si ...