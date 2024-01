Milan | Terracciano saluta il Verona | “Sarai sempre nel mio cuore”

FOTOGALLERY Foto: Instagram @acmilan %s Foto rimanenti Calciomercatoal: tutte le ufficialità in A Ilha ufficializzato l'acquisto di Filippodal Verona: ...Si parla di uno stop di un mese FOTOGALLERY Foto: Instagram @acmilan %s Foto rimanenti Calciomercatoal: tutte le ufficialità in A Ilha ufficializzato l'acquisto di Filippo ...Se Milan e Fiorentina hanno già "duellato" sul mercato per un giocatore del Verona, ossia per Terracciano, si profila una nuova sfida per Ngonge che sembrava ormai destinato al ...Se Milan e Fiorentina hanno già "duellato" sul mercato per un giocatore del Verona, ossia per Terracciano, si profila una nuova sfida per Ngonge che sembrava ormai destinato al ...