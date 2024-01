Milan | Terracciano all'idoneità poi la firma | i dettagli dell’operazione LIVE

È ritornato Gabbia , oggi è il giorno di, ma non dimentichiamoci di Simic e Jimenez e ... Non giocando la Champions League ilpotrebbe rimanere anche così in difesa. Discorso diverso ...Nome a sorpresa per ilin questo mercato di riparazione. La priorità dei rossoneri è intervenire in difesa, reparto ...di Gabbia dal Villarreal e l'affare con il Verona con il jollyin ...Filippo Terracciano è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il laterale proveniente dal Verona ha lasciato l’hotel e ha raggiunto Casa Milan per la firma sul contratto fino ...L’ex difensore della Primavera Matteo Gabbia è stato il primo acquisto invernale dei rossoneri e ieri è anche sceso in campo per uno spezzone. Matteo Gabbia ha parlato del suo ritorno al Milan e della ...