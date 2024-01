Milan | la concorrenza esalta Giroud | in doppia cifra da 14 stagioni!

Per provare a invertire la rotta e risollevare una stagione che appare ormai compromessa, Aurelio De Laurentiis ha individuato in Radu Dragusin , per il quale bisogna battere ladi,...Il consiglio di amministrazione di Piquadro , società quotata su Euronexte attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha deliberato ...di none ...L'esterno in arrivo dal Verona sta sostenendo la consueta trafila medica dopo la quale è atteso in sede per l'ufficialità: si legherà al Diavolo per 4 anni e mezzo. Già convocato in Coppa Italia con l ...Anche il Brescia sarebbe interessato a Marko Lazetic, attaccante di proprietà del Milan, tra gli obiettivi di calciomercato della Sampdoria La Sampdoria sta ...