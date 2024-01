Milan e Toro | ritorno agli anni ’80 | le coincidenze dell’ultima giornata d’andata

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si è chiuso il gironecon partite piene di episodi importanti. Ci sonocon quanto accaduto nei precedenti del passato? Si è chiuso il gironecon partite piene di episodi importanti. Ci sonocon quanto accaduto nei precedenti del passato? Ecco la risposta gara per gara. BOLOGNA-GENOA 1-1 – Un pari come quello di venerdì sera, con vantaggio del Genoa nel primo tempo e pareggio del Bologna nella ripresa, mancava dal 1982. Marcatori in quel caso Massimo Briaschi e un ragazzo che aveva da poco compiuto 17, dal nome e cognome che si sarebbe fatto conoscere: Roberto Mancini. INTER-VERONA 2-1 – La tradizione iper-favorevole prosegue per i nerazzurri, che con l’errore di Henry dal dischetto portano a 7 vittorie consecutive la loro sequenza positiva. Il ...

