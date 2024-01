Milan-Atalanta | aperto anche il terzo anello | già 50mila biglietti venduti!

Sono partite importanti per il, può e deve essere una stagione non di passaggio, ma di ... Contro l', probabilmente, sarà il turno di Luka Jovic. Chissà che con un gol e una buona ......giornata da giocatore del, martedì, a Milanello. Terracciano potrebbe essere a disposizione già per la Coppa Italia di mercoledì , quando è in programma il quarto di finale contro l'. ...Niente Atalanta per il difensore del Milan Alessandro Florenzi, fermatosi ieri per via di un problema all’adduttore nel corso della gara di Empoli. Nonostante il giocatore non abbia rimediato alcuna l ...Allenamento Milan: subito in campo verso l’Atalanta. Le ultime da Milanello, REPORT con vista Coppa Italia per i rossoneri Questa mattina rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli ...